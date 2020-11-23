Локдаун знищить малий і середній бізнес, українцям потрібно готуватися, оскільки буде досить важко

Таку думку український блогер і підприємець, а також політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Сергій Корнак прокоментував рішення українського уряду ввести по всій країні повноцінний локдаун в кінці листопада. Але підприємець вважає, що таким чином уряд знищує весь бізнес і всю економіку країни, в цілому.

"Локдаун-це повна зупинка всієї життєдіяльності країни. Чи можна було цього уникнути? Звичайно можна. Карантин повинен бути адаптований ... Якщо 100% завантаження в ресторанах, кафе, торгових центрах, тоді заражається більше 80% населення, – це великі скупчення людей", - заявив відеоблогер.

Він підкреслив, що вірус вражає місця, де собираетс велика кількість людей. За його словами, якби в нашій країні обмежили кількість людей в транспорті, метро і закладах на 50%, видавали б безкоштовно медичні маски, а також розширили госпіталі, то ситуація була б іншою.

"26 листопада підготуйтеся до локдауну, закриють всю країну, я не знаю, що буде робити дрібний бізнес. Це страшний стан, коли, ні копійки не компенсуючи, треба платити оренди, треба платити податки, і ні в чому допомоги немає. Це називається "геноцид українського народу"", - озвучив підприємець і блогер.

Сергій Корнак звернувся до українців і попередив їх, що буде досить нелегко, оскільки число хворих коронавірусом буде стрімко зростати. За його словами, в лікарнях будуть лежати тільки за гроші, оскільки ліжка вже зайняті.

"Готуйтеся до 26 числа, тому що легко не буде, кількість заражених буде збільшуватися. Дуже важко, 1600 гривень коштують тести ... ліжка в лікарнях вже зайняті, тільки за бабки. Залишаться тільки багаті, хто може заплатити, той виживе, хто ні-йдіть здохніть. Горіть все в пеклі. Це не уряд - це вороги", - підкреслив Сергій Корнак.

Нагадаємо, що відеоблогер і підприємець Сергій Корнак розповів про закон про реформу СБУ.

Як повідомляла Politeka, Сергій Корнак порівняв боротьбу з коронавірусом в нашій країні і в Грузії.

Також Politeka писала, що блогер Сергій Корнак пояснив, в чому негативні сторони введення локдауна.