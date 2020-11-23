У Львові проводжають в останній шлях театрального режисера Романа Віктюка, який помер у віці 84 років

Помер режисер в Москві минулого тижня від ускладнень коронавірусу на 85-тому році. Прощання з ним почалося вранці 23 листопада в театрі "Перший".

Потім продовжилося в церкві святого Андрія, де проходить відспівування. Онлайн-трансляцію веде YouTube-канал " Твоє місто"(щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Племінниця режисера розповіла, що Віктюка поховають о 15:00 у сімейному склепі на Личаківському цвинтарі.

Спочатку на сцені в Театрі юного глядача поставили труну, а поруч велике панно з фотографіями і сцена усипана квітами. Поруч сестра Романа Григоровича, його онука і внучаті племінники. Охочих попрощатися з режисером дуже багато - це і друзі, і прості львів'яни. У багатьох на очі навертаються сльози, деякі стоять на колінах і підспівують під пісню хору.

У Театр юного глядача попрощатися з режисером також прийшли його друзі, учні, театральні діячі, актори, шанувальники творчості режисера не тільки зі Львова, а й з Києва, Одеси та інших міст України.

"Це свята людина. Він нас називав дітьми-племінників і племінниць. Всі ми завжди були діти, а він для нас – братиком. Ми дуже його любили і будемо любити. Дуже складно, це несподівана смерть. Для всієї родини це велика втрата", - розповів журналістам племінник Романа Віктюка Борис Віктюк.

Колеги з театру, де працював Роман Віктюк, кажуть, що художник залишиться в їх пам'яті назавжди.

"Це завжди була людина повна життя, ну а людина жива, поки його пам'ятають. Так що я думаю, що він залишається з нами", — сказала художниця Театру юного глядача Наталія Лейкін.

Після церемонії в театрі відбудеться відспівування в церкві святого Андрія. Далі труну з тілом режисера буде доставлено на Личаківський цвинтар, де Романа Віктюка поховають у фамільному склепі, поруч з його батьками.

Нагадаємо, 20 листопада прощанні з ним минулому в театрі Романа Віктюка, який знаходиться столиці Росії. У Москві режисер жив у квартирі на Тверській вулиці з вікнами на Кремль і Держдуму, де до нього мешкали син і онук Йосипа Сталіна.

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