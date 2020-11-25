Медик розповіла, чи потрібно було вводити перший локдаун

Вводити в Україні повний локдаун навесні цього року було недоцільно

Заслужений лікар України Ольга Богомолець в інтерв'ю "Politeka Online" розповіла про те, чи потрібно вводити локдаун взимку, і чи було правильно вводити його цієї весни (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За словами Богомолець, український уряд неправильно поступив, коли ввів локдаун навесні. Вона вважає, що в зимовий час люди економічно слабкіше, оскільки продукти дорожчають і життя стає важче.

"Те, що було навесні цього року... я вважаю, що взагалі його недоцільно проводити, тому що в зимовий час продукти дорожче і життя важче, немає городу для старших людей. Це буде катастрофою економічною і фізичною. Транспорт зупиняти категорично не можна", - підкреслила заслужений медик.

Богомолець згадує, як під час першого локдауну їм з волонтерами доводилося возити медсестер до лікарень на власних автомобілях. А держава не зможе надати медикам можливість доїжджати до лікарень.

"Ключові структури повинні працювати і потрібно розуміти, яким чином нам утримати цей баланс, щоб бізнес міг продовжити працювати. Робити доставку додому, онлайн навчання зробити, все, що можливо, ми повинні перевести в онлайн. І вибори теж, це теж дуже важливо", - додала Ольга Богомолець.

Багато хто знає, що на виборах в Україні фіксували багато випадків фальсифікації голосів, але тепер це буде складніше зробити. Але Богомолець не згодна з цим, оскільки люди зможуть знайти можливість зробити це і в режимі онлайн.

"Умільці і в тому форматі будуть їх коригувати, ставити проміжні сервери і все інше. Але це легше буде трохи зловити, воно буде локалізовано десь", - заявила медик.

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