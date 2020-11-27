Все, що можна буде упустити, буде втрачено українською державою, і всі "косяки" будуть здійснені

Блогер і журналіст Юрій Романенко в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, що він думає про рішення української влади ввести локдаун, і чи збігається статистика з реальною кількістю хворих коронавірусом (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Романенко підкреслив, що він не ставиться до цього рішення серйозно, оскільки до української держави не можна ставитися серйозно. За словами Романенка, локдаун в Україні буде черговим дурним рішенням.

"Серйозно я до цього не ставлюся з тієї простої причини, що не можна серйозно ставитися до нашої держави. Будь-яка дія нашої держави завжди закінчується комедією або трагікомедією. І в даному випадку локдаун-це буде чергова трагікомедія, в якій немає своєї внутрішньої логіки, розуміння того, що потрібно робити", - вважає Юрій Ромененко.

За словами Романенка, на боротьбу з пандемією китайського захворювання держава виділила багато грошей, також було багато часу, але за цей час влада не побудувала навіть жодної лікарні. Романенко підкреслив, що замість того, щоб підтримати малий бізнес, всі гроші пішли на дороги.

"Дівчатка, хлопчики, а також їхні батьки, все, що можна буде упустити, буде упущено цією державою. Все негативне, що може статися, воно обов'язково відбудеться. Всі косяки, які можуть бути здійснені державою, будуть здійснені. Ті люди, які здатні передбачати негативні дії держави, повинні діяти в своїх інтересах", - говорить Юрій Романенко.

Романенко підкреслив, що українцям показують статистику хворих коронавірусом, говорячи про те, що певні показники зменшилися, але чим більше буде зроблено тестів, тим більше буде заражених. На думку Романенка, сьогодні в Україні трохи більше хворих людей, ніж показують у статистиці.

Нагадаємо, що Юрій Романенко оцінив відмову деяких депутатів голосувати за скасування карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, Юрій Романенко заявив, що в Україні можуть скасувати деякі обмеження, які діють при карантині вихідного дня.

Також Politeka писала, що Ольга Богомолець розповіла, до чого може призвести локдаун в Україні.