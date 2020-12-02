Українці з нетерпінням очікують, коли пандемія коронавірусу піде в країні на спад

Сплеск захворюваності українці зможуть спостерігати з наближенням новорічних свят, так як люди будуть відзначати в сімейному колі. Але потім піде поступове зниження числа хворих, яке вже буде стійким.

Відомий лікар-анестезіолог Павло Сілковський розповів для РБК Украина чи потрібен жорсткий карантин і коли українці побачать поліпшення ситуації з коронавірусом.

За його прогнозами спад пандемії коронавірусу почнеться в лютому, саме в цьому місяці українці зможуть спостерігати стійку динаміку зменшення кількості заражених.

Сілковський стверджує, що є надія на те, що пандемія піде на спад без всякого локдауну, адже в Україні вже є велика кількість людей, які перехворіли.

"Потрібно враховувати динаміку не тільки тих, хто захворів, а й тих, хто вже одужав. Вже тисячі людей перехворіли. Є підстава вважати, що хвороба піде на спад без всякого локдауну", - пояснив лікар.

Він нагадав, що локдаун мало допомагає в боротьбі з коронавірусом. Це не найкращий варіант, адже в разі локдауна ми будемо мати масу інших проблем, пов'язаними з обмеженнями: відстрочка планових операцій і госпіталізацій; психологічні проблеми; зниження економічних здібностей і зниження доходів людей.

"Локдаун не допоможе в боротьбі з COVID-19, так як він не впливає на кількість хворих і тяжкість перебігу хвороби і не впливає на загальну смертність. Але жорсткі або м'які обмеження впливають на потік хворих", - пояснив він.

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