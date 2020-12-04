В українських лікарнях катастрофічно не вистачає кисню

Про ситуацію, яка склалася в медзакладах Рівного розповіла волонтер Вікторія Шинкаренко в коментарі "Обозревателю".

За її словами, справа дійшла до того, що чотирьом пацієнтам доводиться задовольнятися лише однією кисневою точкою на палату.

Волонтер пояснила, що кількість хворих постійно зростає, а киснева бочка, яка зараз встановлена в лікарні, розрахована тільки на 80 точок. В результаті тиск в трасі просто падає.

Вікторія впевнена, що владі варто задуматися про створення мобільних бригад, які будуть їздити по місту або по району і давати можливість хворим людям подихати киснем від концентратора.

"Комусь потрібно подихати кілька годин на день, комусь-кілька разів на день. Але ми зможемо врятувати людей. Але нікому це не потрібно", – заявила волонтер.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак розповіла, що на сьогоднішній день проблеми з киснем для хворих коронавірусом є в шести областях: Донецькій, Луганській, Закарпатській, Рівненській, Одеській, Дніпропетровській областях.

Також ми повідомляли, що водної з лікарень Одеси вибухонебезпечний кисень, який необхідний для лікування ковід-пацієнтів, розігрівають обігрівачем.

"Ось таким пристроєм розігрівають кисень у лікарні в парку Шевченка. Якщо відключити дуйку, то кисень перетвориться на рідину і його не зможуть подавати хворим", - повідомили автори фото.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

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