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Курс валют в Україні 5 грудня приємно здивує, гривня після вихідних дасть жорстку відсіч долару і євро

Наприклад, стодоларовий "американець" після вихідних втратить кілька позицій. Йдеться про 1,25 пунктів. До середини минулого дня Долар вже "впустили", проте гривня вирішила не зупинятися на досягнутому.

Євро також чекає падіння, фахівці говорять про наступне: міжбанк в понеділок відкриється з -1,52 пунктів.

Курс валют 5 грудня буде таким: 100 доларів – 2830,38 грн; 100 євро - 3440,47 грн.

Дивовижний "прорив" раптом покаже Російський рубль, який скористається відсутністю уваги з боку гривні. Кремлівський "дерев'яний" має намір підскочити до 3,7816 грн за десяток купюр.

Українцям доведеться декларувати доходи, контроль за субсидіями посилюється

Щоб отримати субсидію українцям необхідно задекларувати всі доходи.

Для отримання субсидії доведеться задекларувати доходи всіх членів сім'ї, які живуть в квартирі або будинку. Якщо у когось із сім'ї були витрати, що перевищують 50 тисяч гривень протягом останнього року, це вплине на призначення допомоги від держави.

Одержувачі субсидії повинні задекларувати не тільки зарплату, стипендію, пенсію та допомогу по безробіттю, але також будь-які інші виплати, отримані від держави (допомога по тимчасовій непрацездатності або грошове забезпечення військовослужбовців). Задекларувати доведеться аліменти та інші виплати, що мають систематичний характер.



Тарифи вирішено перераховувати щомісяця, ціни на тепло злетять

Українцям призначать абонплату на всі види комунальних послуг, крім електроенергії.

Такі зміни в життя споживачів внесе законопроект №2458, який Верховна Рада напередодні прийняла в повторному другому читанні.

За новими правилами, прописаними в проекті, комунальники зможуть спочатку переглянути вартість послуг, а вже потім домовитися про абонплату. Українці будуть змушені платити суми, передбачені монополістом, поки не виберуть іншу компанію. У сумі за місяць вийде в середньому на 112 гривень більше.

Законопроект також передбачає роздільні тарифи на постачання і транспортування теплової енергії, таким чином споживачам не доведеться платити подвійну компенсацію, якщо вони не користуються тепловими пунктами. Крім того, документ скасовує обов'язкові загальнобудинкові тарифи на гаряче водопостачання і дозволяє перерахувати вартість опалення для домогосподарств. Безкоштовна вакцина від вірусу, в МОЗ оголосили важливе рішення Стало відомо, кому з українців першими зроблять щеплення від коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, що при закупівлі вакцини для боротьби з COVID-19 держава одразу забезпечить безкоштовне вакцинування певних "груп ризику", тому першими отримають прививки саме вони. "Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, ми повинні обов'язково, в першу чергу, почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою - медичні працівники, педагоги, і група ризику - літні люди і ті, хто має захворювання", - сказав Степанов.

Нагадаємо, українці кинулися скуповувати валюту, в НБУ зробили важливу заяву про курс гривні.

Як повідомляла Politeka, субсидії в українців можуть відібрати, настають масові перевірки.

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