Іменитий астролог Влад Росс попередив, кому зі знаків Зодіаку загрожує серйозна небезпека

Зокрема, астролог склав гороскоп на грудень 2020 і попередив, що представників одного зі знаків Зодіаку будуть зраджувати, підставляти і "кидати", повідомляє Главред.

Зокрема, в житті знака Зодіаку - Діви через неперевірені відомості можливі серйозні кризи, їх можуть зробити "цапами-відбувайлами".

За його прогнозами, поблизу сонячного затемнення, яке відбудеться 14 грудня, Дівам загрожують проблеми зі здоров'ям, особливо їх можуть очікувати переломи.

Росс також пояснив, що протягом грудня у Дів погіршаться відносини з батьками, трапиться сварка з сім'єю. Діві потрібно бути гранично обережною з колегами по роботі, оскільки можливі неприємності, пов'язані зі плітками і чутками. Також він додав, що Діви дуже відповідальні, допитливі, пунктуальні і працюють за чітко заданим планом.

Нагадаємо, що астрологи спрогнозували, яким знакам Зодіаку грудень обіцяє неймовірне везіння.

В останній місяць у році зірки подарують обраним шанси поліпшити матеріальний добробут, хтось зможе виправити помилки у відносинах і досягти гармонії в любові, а дехто поправить здоров'я, позбувшись шкідливих звичок. Так, пощастить Тельцю, Рибам і Овнам.

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