Талісман може бути виготовлений із каміння, дерева чи срібла, або з інших матеріалів, в залежності від того, який ефект він повинен мати

Як саме використовувати талісмани, розповіла мольфарка Олена Стеценко в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".

“Талісмани можна використовувати різні. Це може бути і каміння, і звичайне каміння, і природне каміння. І це може бути каміння дуже сильно коштовне, як діаманти, наприклад. Вироби із дерева. Як, наприклад, у мене ось - канадський клен. Це зірка інглії - 9 променів. Є ще зірка ерцгами - 12 променів. Тут у мене на моєму талісмані є бивень мамонта, із Богородчанського району, до речі, Івано-Франківської області, звідки я родом. І також є срібна нитка - вона тут прокладена, забита. Срібло очищає, захищає”, - сказала Олена Стеценко.

Вона зазначила, що канадський клен - це дуже сильне дерево з сильним корінням і воно дає силу, як і бивень мамонта. Окрім того, бивень дає наснагу та живучість.

“Носити захисне каміння, носити талісмани, обереги, які захищають від негативу. Які життєву силу дають. От наприклад, легені. Знаємо, що легені - вони відносяться до горлової чакри, відносяться до сердечної чакри. Тобто, треба працювати із блакитним камінням, а також із зеленим камінням. Зелений - це не тільки колір грошей, зелений це також здоров’я. І працюємо бірюза, нефрит - зелений камінь. Малахіт - зелений камінь. Блакитний камінь - содаліт, лазурит. Тобто, працювати, носити речі із таким камінням, а також захищатися від негативу”, - додала мольфарка.

За її словами, також можна використовувати камінь котяче око чи його набір з різних кольорів, а також гематит і пиріт.

“Каміння можна заряджати, з камінням можна працювати. На виставках каміння продаються такі великі камені, з якими можна працювати. Тобто, не носити просто прикраси, а, наприклад, впливати на енергетичні центри”, - сказала Олена Стеценко.

Вона зазначила, що для цього каміння можна прикладати до певних частин тіла, і каміння різного кольору допомагає наповнювати енергетичні точки. Для того, щоб працювати з камінням потрібно лягти, розслабитися і увійти у медитацію.

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