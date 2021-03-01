Офіси, як жорстка прив'язка до простору, вмирають, а управління територіями відбуватиметься більш гнучко. Таким чином, роль держави буде зводитися до набору сервісів.

Про це сказав футуролог Андрій Длігач у програмі “Романенко Бесіди”.

"Офіси вмирають, але не як офіси, а як жорсткі простори, жорстка прив'язка. Воно все буде більш гнучким. І так вибудовуються і суспільства. Так і управління територіями буде відбуватися... Роль держави змінюється. Держава стає швидше арбітром правил і набором сервісів. Зараз немає, в тому то і справа, що і в Україні, та й у світі, потрібно радикально міняти поняття держави. І Amazon зі своїми правилами гри - він зовсім інший. А наступне за ним - те, що буде, моделі типу Пейріс, якісь розподілені моделі або моделі крафтових мереж - там взагалі інша логіка управління. Розподілена. Чи буде це штучний інтелект, кіберократія, який задає правила - коли-небудь так, але не в найближче двадцятиріччя", - сказав Андрій Длігач.

Він зазначив, що поки що людина буде відігравати домінуючу роль.

"Але не людина, як суверен, лідер і однозначний керуючий в ієрархії, а скоріше група людей, які домовляються про правила гри, задають ці правила гри. І в Україні мають з'явитися ці Founding Fathers з новими правилами. Я боюся, не боюся, вірніше, а поки бачу, що в цій ось когорті людей, які зададуть нові правила гри - буде нинішній великий бізнес і умовно прогресивний бізнес. У діапазоні від Павла Вржеща до Ігоря Ліскі. Тобто, різні люди абсолютно. Ось приблизно так”, - додав футуролог.

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