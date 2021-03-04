У програмі «Що далі» на каналі «Знай24» політолог Дмитро Снєгирьов поділився своїми думками щодо рішення Печерського суду міста Києва затримати Анатолія Шарія, проросійського блогера, що зараз живе в Іспанії.

«Як би ми не ставилися до Шарія, але закон є закон», - заявляє політичний експерт. На його думку, справі бракує будь-якої доказовості, окрім лінгвістичної експертизи, а відтак перспективи все ж таки довести її в суді мізерні.

«Я не є прихильником Шарія», - запевняє політолог, адже їхні політичні позиції сьогодні діаметрально протилежні, а також додає, що блогер зробив про нього кілька передач.

Експерт коментує ситуацію із викликом політичного біженця на допит в Україну. «Це говорить, власне, про фаховість людей, які стоять за цією справою», - каже він. Мовляв, очевидно, що Анатолій Шарій, перебуваючи під захистом правосуддя Іспанії, не буде їхати в Україну, інакше втратить статус політичного біженця. Окрім цього, на допиті передбачалася відеоконференція, а відтак фізична присутність обвинуваченого не потрібна.

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