У програмі «Чаплыга. Без вопросов » політолог Михайло Чаплига розповів про свою розмову з колишнім головою правління УЗД Євгеном Кравцовим стосовно звільнення людей з Української залізниці, а також про загальні перспективи.

«Одного разу я з ним зустрічався. Приводом для зустрічі була спроба звільнити з УЗД 70 тисяч чоловік. Я прийшов до нього і кажу, що мені неважливо хто власник і кому ти хочеш її продати. Мова тоді йшла взагалі про продаж УЗД комусь. Я йому запропонував, щоб в наглядових радах були представники трудових колективів. Тобто, щоб там були не експати, а наші «роботяги» – вони ж краще знають», - зазначив Чаплига.

За словами ведучого, суть його пропозиції полягала в тому, що УЗД продається іноземцям, але при цьому вплив залишається у трудових колективів. На його думку, немає різниці, хто власник, якщо будуть хороші робочі умови і УЗД буде працювати як «швейцарський годинник».

«Він мені сказав, що ніхто у нас не купить УЗД з людьми. Тому, щоб вона стала «привабливою» і її продати, її треба порізати на кілька частин. Ось що приносить прибуток: вантажні перевезення вирізали, очистили від людей і продали. Що у нас збиткове – пасажирські, їх можна «повісити» на державу», - сказав Чаплига.

На думку експерта, іноземні співробітники наглядових рад зловживають наданими їм привілеями у вигляді корпоративних карток, з яких вони можуть витрачати півмільйона гривень без контролю. Якщо впровадити в цю систему українських працівників, які дійсно знають про всі проблеми УЗД, то навіть неважливо хто буде власником – структура буде працювати злагоджено.

Нагадаємо, Politeka публікувала заяву Скиби, що працівники звільняються через низькі зарплати .