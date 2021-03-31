Сучасний український мислитель і громадський діяч, філософ, футуролог Олексій Толкачов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявив, що Україні не варто наздоганяти Європу.

«Не варто, тому що все одно у нас це не вийде. Ми повинні дивитися значно далі – в 22-23 століття – і працювати на випередження. Не намагатися бути копією тієї моделі, яка зараз в Європі вже є і відпрацювала. Інакше ми будемо постійно спізнюватися. Нам треба створювати нову модель, яка стане, можливо, навіть зразком для Європи», - говорить експерт.

За його словами, Європа зіткнулася з цивілізаційною кризою і не може з неї вибратися.

«У Європи на даний момент є вже певна цивілізаційна криза. Насправді європейці досягли певного благоденства, що робити далі – вони не знають», - сказав Толкачов.

Футуролог зазначив, що у європарламентарів немає амбіцій.

«Ось в Сполучених Штатах ще є амбіції. Там хочуть чогось досягати, реформувати. Європейці – ні. Тобто вони вирішують проблеми, макроекономічна стабільність, подолання якихось викликів, пандемія... А що далі – незрозуміло», - резюмував філософ.

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