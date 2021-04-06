Українське радіо сьогодні знаходиться нижче плінтуса, а ведучі не виказують жодного креативу.

Про це сказав телеведучий Макс Назаров у програмі “Сніжна лавина” зі Сніжаною Єгоровою.

"Я ось зараз просто включаю будь-яку українську радіостанцію, слухаю будь-якого українського радіоведучого - хлопчик це чи дівчинка, і я розумію, що українське радіо просто нижче плінтуса. Як зводять пісні з джинглами, що говорять ведучі. Вони навіть не можуть нормально пісню проанонсувати, яка буде далі. Немає ніякого креативу. Ну ти хоча б зв'яжи ось цю пісню з якоюсь примітивною креативною думкою про те, чому вона повинна прозвучати", - сказав Макс Назаров.

Він зазначив, що головне завдання радіоведучого на комерційному радіо - продати рекламу, щоб слухач не перемкнув під час неї.

"Найголовніше - як ти це робиш. Ти повинен бути гармонійний з загальною канвою, із загальним форматом радіо... Українське радіо, на жаль. Я не критикан. Вони самі прекрасно знають свою проблему. Тому що у них немає грошей", - додав Назаров.

За його словами, це погіршення на українському радіо може бути пов’язано з тим, що з нього пішла російська мова.

"Справа навіть не те щоб в мові. Можна красиво говорити українською мовою. Але напиши ти собі красиву підводку. Ці 30 секунду. Випиши собі гарною українською мовою", - зазначив ведучий.

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