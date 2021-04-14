Багато жінок постійно або періодично відчувають болі в грудях перед настанням менструації. Чи варто турбуватися з цього приводу?

На це питання спеціально для Сlutch відповів онкохірург, мамолог, пластичний хірург ігор Звєрєв.

Онкохірург, мамолог, пластичний хірург ігор Звєрєв

"Найчастіше, якщо дискомфорт або біль у грудях пов'язана якось з менструальним циклом (тобто жінка відчуває що перед менструацією груди наливається і болить більше, ніж у всі інші дні циклу), то це пов'язано з так званої циклічної мастодинією. Це стан молочної залози, яке розвивається в залежності від різних фаз менструального циклу і різного рівня гормонів в крові у жінки. Найчастіше цей стан абсолютно не небезпечно і коригується або медикаментозною терапією, або іншими рекомендаціями", - повідомив лікар.

Дивись повне інтерв'ю Ігоря Звєрєва про здоров'я грудей: