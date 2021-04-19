Експерт зі Smart City технологій ГО «Смарт Сіті Хаб» Юрій Назаров у програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» заявив, що найбільш масовий вдало впроваджений електронний сервіс в Україні – це електронний квиток.

У той же час він визнав, що його запровадили не у всіх містах.

«Можна просто на пальцях порахувати ці міста. Першопрохідці – це Житомир, Тернопіль, потім Біла Церква, потім почали підтягуватися такі міста як Київ, Вінниця недавно запустила, Дніпро, Львів зараз впроваджує», - каже Назаров.

За словами експерта, ці міста не до кінця впровадили електронний квиток.

«Вони впровадили лише в комунальному транспорті. А приватні перевізники не підключаються. Ось маршрутки не підключені. Ми розуміємо, чому у них немає мотивації підключатися. Тому що вони так працюють. Якщо вони почнуть працювати «по-білому» – їм доведеться підвищувати тариф, значно підвищувати», - сказав він.

Назаров підкреслив, що для того, щоб впроваджувати проекти Smart City, потрібна насамперед політична воля.

«Якщо керівництво міста в особі міської влади, в особі депутатського корпусу зацікавлені, якщо є у них політична воля робити цифрову трансформацію – тоді це можливо», - резюмував експерт.

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