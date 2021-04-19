Цифрова трансформація України йде вже не перший рік. Як це позначається на сфері безпеки?

Про це в програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» розповідає експерт з Smart City технологіям ГО «Смарт Сіті Хаб» і колишній співкоординатор ініціативи Kyiv Smart City Юрій Назаров.

«Безпека - це не тільки відеоспостереження. Це і тривожні кнопки, і взагалі всі інструменти, які дозволяють знизити рівень криміногенності. Але тут важливий доступ до розширених функцій відеоспостереження. Є дві категорії користувачів. Одна з них - з обмеженими функціями, наприклад, муніципальні служби. Вони бачать загальну картину: чи прибирається сніг, чи будується дорога. А спецслужби та Національна поліція мають розширений доступ», - говорить експерт.

Сюди входять розпізнавання облич, номерів, пошук, в тому числі з якихось вторинними ознаками, наприклад, по марці автомобіля.

«У мене була ідея ввести можливість запросити з архіву дані відеоспостереження. Але в Дніпрі це зробили, а ось в Києві - ні. Хоча це дуже популярний сервіс, і не тільки в Україні, але і в багатьох країнах. Житель або страхова компанія можуть запросити якийсь відрізок відео, в тому числі за плату», - розповідає Юрій Назаров.

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