У зв'язку з пандемією навчання дітей проводиться дистанційно, в онлайн-режимі. Чи повернуться учні за парти, читайте далі

Вже понад рік у світі "вирує" коронавірус. У зв'язку з тим, що ця хвороба досить небезпечна і швидко передається, було вирішено переходити в онлайн-режим роботи.

Так, у прес-службі Міносвіти повідомили, що ще як мінімум до кінця цього навчального року навчання школярів проходитиме дистанційно, пише РБК. Зараз все залежить тільки від епідемічної ситуації в Україні в цілому або на території окремих областей.

Коли школярі та студенти сядуть за парти буде залежати від рівня інфікування в країні, і темпів вакцинації.

школярі, іспити, діти

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За словами глави, ЮНІСЕФ в Україні Лотти Сільвандер, зараз вже з'явилися нові варіанти вірусу, які вражають дітей. Якщо вдасться впоратися з новими недугами протягом літа, то діти повернуться до звичного навчання вже восени.

Омбудсмен Сергій Горбачов впевнений, що освіта, яка була в березні 2020 року вже пішла в минуле, адже за рік все змінилося і з'явився більший досвід життя в умовах пандемії.

школа, діти, учні

За словами омбудсмена, пандемія підштовхнула систему освіти до швидкого розвитку, адже рівень цифрової компетентності вчителів зріс більше, ніж за минулі роки. Горбачов зробив висновок, що криза - це не тільки проблема, але і можливість.

Частина освоєних цифрових інструментів в арсеналі українських педагогів, повинна залишитися і після пандемії. Навряд чи вчителі та учні захочуть повністю відмовитися від використання онлайн-платформ. Передбачається, що вчителі будуть застосовувати ці інструменти разом з оффлайн-уроками.

Нагадаємо, школярів молодших класів збираються повернути за парти, заяву Кличка.

Як повідомляла Politeka, скасування дистанційного навчання в Одесі, в міськраді сповістили батьків.

Також Politeka писала, що у Харкові почали переводити школярів на дистанційку, термінову заяву.