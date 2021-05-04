У зв'язку з пандемією навчання дітей проводиться дистанційно, в онлайн-режимі. Чи повернуться учні за парти, читайте далі

Вже понад рік у світі "вирує" коронавірус. У зв'язку з тим, що ця хвороба досить небезпечна і швидко передається, було вирішено переходити в онлайн-режим роботи.

Так, у прес-службі Міносвіти повідомили, що ще як мінімум до кінця цього навчального року навчання школярів проходитиме дистанційно, пише РБК. Зараз все залежить тільки від епідемічної ситуації в Україні в цілому або на території окремих областей.

Коли школярі та студенти сядуть за парти буде залежати від рівня інфікування в країні, і темпів вакцинації.

За словами глави, ЮНІСЕФ в Україні Лотти Сільвандер, зараз вже з'явилися нові варіанти вірусу, які вражають дітей. Якщо вдасться впоратися з новими недугами протягом літа, то діти повернуться до звичного навчання вже восени.

Омбудсмен Сергій Горбачов впевнений, що освіта, яка була в березні 2020 року вже пішла в минуле, адже за рік все змінилося і з'явився більший досвід життя в умовах пандемії.

За словами омбудсмена, пандемія підштовхнула систему освіти до швидкого розвитку, адже рівень цифрової компетентності вчителів зріс більше, ніж за минулі роки. Горбачов зробив висновок, що криза - це не тільки проблема, але і можливість.

Частина освоєних цифрових інструментів в арсеналі українських педагогів, повинна залишитися і після пандемії. Навряд чи вчителі та учні захочуть повністю відмовитися від використання онлайн-платформ. Передбачається, що вчителі будуть застосовувати ці інструменти разом з оффлайн-уроками.

Нагадаємо, школярів молодших класів збираються повернути за парти, заяву Кличка.

Як повідомляла Politeka, скасування дистанційного навчання в Одесі, в міськраді сповістили батьків.

Також Politeka писала, що у Харкові почали переводити школярів на дистанційку, термінову заяву.