Чи відспівали б ви загиблого на нашій землі сина ворога? Відповідь на це запитання у програмі Любові Завальнюк «Суть подій» дає Павло Царевський – священник, військовий та правоохоронний капелан, головуючий в цьому році у Раді у справах душпастирської опіки при Міністерстві Оборони України.

Він каже, що на фронті особисто мав декілька ситуацій, пов’язаних із похованням, відспівуванням.

«Скажу чесно: мені не доводилось відспівувати ворогів. Але я хочу розказати про загальну практику, яку всі священники мають. Це не практика, а загальне ставлення. Святе Письмо каже, що в Бога немає мертвих, всі в нього живі. Бо він є творець всього живого, всього існуючого. І навіть Смерть – то жива істота», - пояснює військовий капелан.

Людина, яка при житті була віруючою, сповідувала перед іншими людьми, говорила, що він живий, і що у неї є віра – то ця людина переходить з одного світу в інший і зустрічається там з Богом.

«У Бога немає ворогів. Він всяку людину, яка вірила, зустрічає. Відповідно, у мене, як у священника, і у моїх колег у біблійному сенсі не може бути ворогів. Тому мій обов’язок – це людину прийняти, відспівати й передати родичам, які приймають рішення, що з ним робити», - зазначає Павло Царевський.

Ми зустрічаємо людей, які заблукали, якимсь чином обмануті чи стали прихильниками неправди, продовжує він.

«Ми можемо з ними не погоджуватися, можемо протистояти, навіть зі зброєю в руках, як ми бачимо сьогодні тут, на Сході. Але у кожної людини є шанс до покаяння, особливо коли вона визнає Христа своїм Господом і Спасителем. Ми людей не ділимо на своїх і на ворогів. Ми людей ділимо на божих і тимчасово не божих», - робить висновок військовий капелан.

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