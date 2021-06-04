Практичний психолог Марина Глевацька в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповіла, як психологічно налаштувати себе на одужання.

«Щось приємне, якісь приємності... Тобто ми насичуємо себе позитивом. Мої батьки, наприклад, грали в різні ігри знову ж всередині сім'ї, поки перебували в закритій ситуації. Я дивилася ті серіали, які не могла побачити», - говорить експерт.

У той же час Глевацьказізнається, що перенесла досить складну форму коронавірусу, і дуже важко виходила з цього стану. Також від цього захворювання померла її мати.

«По суті, психологічні служби повинні зараз допомагати тим, у кого були втрати в процесі всієї цієї ковідної ситуації. У нашому суспільстві звикли взагалі не звертати уваги на свої психологічні проблеми. Як правило, ми від них тікаємо. Ми тікаємо, ми їх замінюємо, компенсуємо чимось іншим... Тобто для нас важливо все що завгодно, тільки не свій власний психологічний стан», - сказала психолог.

За її словами, дуже важливо звернути увагу на себе і своє психологічне здоров'я, щоб вчасно попередити якесь серйозне захворювання.

«У моменти апатії навряд чи піднімешся і зможеш займатися спортом. Тому, звичайно, якщо ці ситуації вже приходять, ці стани піднімаються... Обов'язково йти до фахівців: як до лікарів, так само і до психотерапевтів, психологів», - резюмувала Глевацька.

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