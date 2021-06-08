Глава Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе висловився щодо корупції в Україні. У програмі Сергія Дойка «Особистість» він зазначив, що питання видається риторичним, але не все так просто.

У контексті цієї розмови Катамадзе згадує відому приказку: немає диму без вогню. Тобто, пояснює він, в Україні корупція є, інакше би про це стільки не говорили.

Тим не менш, глава Асоціації платників податків звертає увагу на деякі неприємні речі. Зокрема, він обурюється через те, що українські політики протягом останніх 5 років, виїжджаючи кудись за кордон, говорять лише про плачевне становище України, її корумпованість.

«У боротьбі з нею нам ніхто допомагати не буде. Це - наша задача. Корупція заважає жити нам самим, і боротися з нею повинні ми», - міркує гість програми.

Принагідно Катамадзе нагадує про найважливіший принцип правосуддя – злочинцем людина стає лише тоді, коли такий вирок виніс суд. Отже, каже він, українськими корупціонерами є лише ті, кого засудили.

«З іншого боку, Вищий антикорупційний суд працює всього один рік. Але є багато питань до різних правоохоронних органів, які розслідують справи - а ті потім розвалюються в судах», - зазначає глава Асоціації платників.

На його думку, судова система України викриває свою слабкість, а відтак її варто змінити. З іншого боку, Катамадзе зазначає, що й суддю не можна так просто взяти і звільнити.

Нагадуємо, Катамадзе розповів, чому він отримав українське громадянство.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Катамадзе розповів, як Грузія розв’язала проблему з ухиленням від сплати податків.