Експерт з нерухомості Олексій Коваль у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявив, що карантин дуже змінив уявлення українців про ринок нерухомості.

«Раніше, коли ми вводили в експлуатацію будинки, однією з проблем було збереження автентичності фасадів. Всі постійно займалися заскленням балконів. Зараз намагаються зробити навпаки – дуже великі тераси з доступом до свіжого повітря, і ніхто не хоче їх заскляти, оскільки має бути хоч якийсь шматочок повітря на території твоєї квартири», - каже експерт.

За його словами, сьогодні дуже велику популярність отримують великі інфраструктурні комплекси, які є багатофункціональними.

«Це принцип міста в місті, де в тебе вся інфраструктура просто знаходиться поруч. І окрім цього в тебе дуже великі ландшафтні зони, парки, можливо водойми та інше», - сказав Коваль.

Він зазначив, що зараз також почала розвиватися заміська нерухомість, наприклад, котеджі.

«Зараз в цей час ми з вами не знайдемо навіть в оренду гарного котеджу. Оскільки вони вже давно всі здані. Багато гравців, які займалися виключно житловою нерухомістю, а саме квартирами, заходять вже грати на ринок заміських котеджів. І будуть виходити на ринок великі котеджні комплекси по 10-30 га, де так само буде розвинена інфраструктура, але вже у контексті свого приватного будиночку зі своєю якоюсь невеликою земельною ділянкою. Ну от на кшталт того, що ми зараз бачимо у Європі, в Америці», - резюмував експерт.

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