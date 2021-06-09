Мова - це головний маркер, який визначає належність фільму до національного кінематографа. Цю тему обговорив український актор, продюсер, політик Пилип Іллєнко з політологом Віктором Тараном у новому блозі «Таран VLOG» на Youtube.

«Ми легко можемо відрізнити французьке кіно від японського в першу чергу за критерієм мовлення, а нам продовжують розповідати, що може бути українська література, пісня та кіно російською мовою. Може бути або українське кіно, або кіно зроблене в Україні. Кіно зроблене в Україні - це стосується економіки та бізнесу, але якщо ми говоримо про зміни ментальні, то це має бути кіно українською мовою, яке оперує в українському культурному контексті», - розповів він.

Іллєнко сказав, що коли держава підтримає українське кіно, а без її підтримки воно не можливе, то українське кіно буде створюватися, а коли держава перестає фінансувати українське кіно – воно миттєво зникає. Без державної підтримки, наголосив він, український ринок не здатний рентабельно продукувати нічого іншого, крім дешевих комедій.

«Дешеві комедії - це дуже круто і потрібно, добре, що вони вже є на українському ринку, але цього не достатньо для повноцінного українського кінематографа. Коли держава дає гроші на кіно, вона вимагає створення контенту, який відповідає державним і національним інтересам. Але, на жаль, деякі митці сприймають це зовсім по іншому, вони живуть в парадигмі радянської системи, що держава це ворог, тому коли держава дає гроші, твоє завдання її обманути і зняти щось антидержавне», - повідомив він.

Іллєнко резюмував, що ми вже зараз живемо зовсім в іншій державі, яка є гарантією цієї свободи творчості, тому що в Росії та Білорусії вже свободи творчості нема.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бобровської, що патріотично налаштовані активісти є людьми, які заважають робити в країні що заманеться.

Також раніше Федина підкреслювала, що без підтримки громадськості в позиції державної мови буде дуже складно.