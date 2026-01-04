Графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Житомирській області передбачає поетапне тимчасове припинення газопостачання.

Графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Житомирській області введуть в одному з населених пунктів у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування систем газопостачання, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Житомирській області буде стосуватися окремих житлових будинків.

Такі обмеження мають плановий характер і спрямовані на підтримання справного стану газових мереж та підвищення рівня безпеки для споживачів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, газопостачання у Кварцитному буде обмежене з 05.01 по 09.01 2026 року. Роботи виконуватимуться поетапно, щодня на різних вулицях населеного пункту.

У перший день, 05.01, подачу блакитного палива тимчасово припинять у будинках, що розташовані на вулиці Базарна за номерами 9, 14 та 16.

Наступного дня, 06.01, незручності торкнуться споживачів на Лісовій у будинках 1, 2 та 3. Далі технічне обслуговування продовжиться на тій самій Лісовій, але вже за іншими адресами.

07.01 блакитне паливо тимчасово не подаватиметься до будинків номер 5 та 9. Далі, 08.01, роботи заплановані на Древлянській 11, 14 та 16. Завершальний етап запланований на 09.01. Незручності доведеться терпіти мешканцям Калинової 15 та 19.

У відповідних службах наголошують, що такі роботи є необхідними для стабільної та безпечної експлуатації систем газопостачання.

Споживачів, яких стосуються обмеження, просять поставитися до ситуації з розумінням та завчасно підготуватися до графіка відключення газу на тиждень з 5 по 11 січня у Житомирській області.

