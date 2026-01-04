Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові охоплюють не лише харчування, а й допомогу у побутових потребах та соціальну підтримку.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надає благодійна організація «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають на офіційному сайті організації.

Ініціатива спрямована на підтримку мешканців міста, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Проєкт охоплює внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, малозабезпечені сім’ї та багатодітні родини. Основний напрям діяльності — формування та видача продуктових наборів. Крім харчів, переселенцям і пенсіонерам надають засоби гігієни, побутові товари та інші необхідні речі, що дозволяє частково закрити базові потреби та полегшити щоденне життя.

Щоб отримати допомогу, необхідно пройти онлайн-реєстрацію через офіційний сайт організації або її сторінки в Instagram та Telegram. Після розгляду заявки заявнику повідомляють дату та час отримання пакета у пункті видачі.

Видача гуманітарної допомоги здійснюється виключно особисто, поштове чи кур’єрське доставлення не передбачене. Забрати набори можна самостійно або через довірену особу за наявності оригіналів необхідних документів.

Наразі підтримка надається одноразово, проте організатори не виключають змін у правилах у майбутньому залежно від ресурсів та кількості звернень.

Комплексний підхід забезпечує, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові охоплюють не лише харчування, а й допомогу у побутових потребах та соціальну підтримку.

Місцевим мешканцям радять регулярно перевіряти оновлення на офіційних сторінках проєкту, щоб вчасно дізнаватися про наявність гуманітарної допомоги та нові умови отримання наборів.

