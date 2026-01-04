Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Чернігові необхідний для забезпечення стабільного енергопостачання у майбутньому.

Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Чернігові попереджає про тимчасові перебої у електропостачанні, передає Politeka.

Як інформує Чернігівобленерго, планові роботи на мережах проводитимуться у різних районах міста протягом всього тижня.

5 січня світло не буде доступне з 9:00 до 17:00 на вулицях 1-й та 2-й Кирила Розумовського, Батуринська, Берегова, Вишнева, Вороного, Ганни Барвінок, Гарамів, Дмитра Бортнянського, Забарівська, Захисників України, Івана Виговського, Івана Мазепи, Іоанна Максимовича, Кривоноса, Липинського, Лугова, Механізаторів, Михайлофедорівська, Оборонців Чернігова, Озерна, Олега Міхнюка, Олени Пчілки, Пантелеймонівська, Перемоги, Полуботка, Радіозаводська, Річкова, Романа Бжеського, Сосницька, Степана Носа, Східна, Урожайна, Фабрична, Шевченка, Шкільна, Яблунева, Яровий.

6 січня електропостачання тимчасово відключатимуть на тих самих вулицях, а також у деяких будинках 1-го та 2-го Зарічного. Час відключення залежить від району — від 9:00 до 15:00 або до 17:00.

7-го планові роботи триватимуть з 9:00 до 17:00, охоплюючи райони Вишнева, Ганни Барвінок, Гарамів, Дмитра Бортнянського, Кривоноса, Механізаторів, Олени Пчілки, Радіозаводська та Шевченка.

8 числа електрика вимикатиметься з 9:00 до 17:00 у частині вулиць Зарічна, Вишнева, Ганни Барвінок, Дмитра Бортнянського, Кривоноса, Михайлофедорівська, Олени Пчілки та Радіозаводська.

9 числа відключення триватимуть з 9:00 до 17:00, охоплюючи основні житлові квартали Чернігова, зокрема Вишнева, Ганни Барвінок, Гарамів, Кривоноса, Механізаторів, Олени Пчілки та Шевченка.

Мешканців міста закликають заздалегідь подбати про резервні джерела світла та мінімізувати використання електроприладів у зазначений час. Графік відключення світла на тиждень з 5 по 11 січня в Чернігові необхідний для забезпечення стабільного енергопостачання у майбутньому.

