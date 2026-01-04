Подорожчання продуктів у Харківській області продовжує впливати на щоденні витрати жителів.

Подорожчання продуктів у Харківській області триває, найбільше зростання зафіксовано у бакалії, молочних виробах та овочах, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію надає портал Мінфін, а аналітики пояснюють ситуацію сезонними коливаннями та підвищенням логістичних витрат.

Маргарин «Щедро Вершковий особливий» 72,5% (250 г) зараз коштує в середньому 43,70 грн. У мережах Auchan ціна становить 42,40, Novus — 42,99, а Megamarket пропонує 45,70. У листопаді середня вартість була 42,55, тож за місяць продукт подорожчав на 0,17.

Пшоно подорожчало до 32,87 грн за кілограм. У Auchan його продають за 33,90, Metro — 32,50, Megamarket — 32,20. У порівнянні з листопадом, коли середній цінник становив 29,79 гривень, підвищення склало 2,47.

Найбільше зростання зафіксовано серед помідорів «Сливка». Середня вартість тепер становить 162,10 грн за кілограм. У Megamarket ціна сягнула 194,40, Novus пропонує 129,00, Auchan — 162,90 гривень. Для порівняння, у листопаді середнє значення становило 133,91, тобто подорожчання за місяць перевищило 30 грн.

Експерти пояснюють, що розбіжності у цінах між магазинами зумовлені логістикою, обсягами постачання та попитом. Найбільш відчутне підвищення вартості торкнулося родин з обмеженим бюджетом, пенсіонерів та домогосподарств із низьким доходом.

Таким чином, подорожчання продуктів у Харківській області продовжує впливати на щоденні витрати жителів. Фахівці радять планувати покупки, порівнювати ціни у різних супермаркетах та слідкувати за акціями й спеціальними пропозиціями, щоб економити кошти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала,Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: яку конкретно підтримку надають