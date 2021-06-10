Чи варто жінці цікавитися іншими жінками свого чоловіка? Свою думку на цю тему у програмі «Романенко. Бесіди» висловлює менеджер артистів і організатор вечірок Анна Салата.

«Усі думають в першу чергу про якість свого життя і життя своїх близьких, а не якогось незнайомця. Якщо чоловік мені цікавий, то для моєї психіки краще не знати, хто у нього є ще - принаймні, спочатку. Але іноді трапляється так, що я вже знаю цю жінку, і якщо відчуваю до неї симпатію - з її чоловіком у мене нічого не складеться. Можна агресивно ділити з жінкою якогось чоловіка, як Україна з Росією ділять Крим, але зараз мені хочеться більш спокійних стосунків, хочеться емоційної стабільності. Тому, якщо я вже знаю дружину - я, звичайно, починаю все розглядати та аналізувати», - каже гостя програми.

За її словами, раніше вона мріяла опинитися на місці людини, яка була їй симпатичною - не помічаючи в цьому положенні зворотного боку.

«Практика показує, що в стосунки здорової пари ніхто не полізе. Робити це зовсім нецікаво, все одно що намагатися паличкою пробити Велику Китайську стіну. Ти не отримуєш ні результату, ні якихось емоцій. Якщо людина намагається зруйнувати міцний шлюб, їй напевно можна поставити якийсь психіатричний діагноз», - вважає Анна Салата.

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