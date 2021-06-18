У програмі Сергія Дойка «Особистість» архітектор і художник Олексій Степанов розповів, чи буде в Україні свій Діснейленд.

За словами Степанова, ідея побудувати в Україні Діснейленд не тільки цілком можлива, але й, ймовірно, скоро втілиться. Він зізнається, що вже особисто допомагає працювати над цією концепцією.

«Зрушення в цьому напрямку є. Потрібно створити особливу, ні на що не схожу країну, в яку діти потрапляють на один день. Діснейленд може привабити туристів, але будувати його потрібно для своїх», - міркує архітектор.

Водночас він попереджає, що потрібен дозвіл на будівництво Діснейленду, а для нього – відповідність багатьом критеріям. Тим не менш, сам Степанов не бачить у цьому великої проблеми. Він лише зазначає, що комплекс потрібно будувати передусім під використання і необхідно подбати про його зручність і безпеку.

Також експерт заявляє про власну готовність працювати над створенням українського Діснейленду. «Якщо мені доручать побудувати Діснейленд в нашій країні, то він буде кращим, ніж в Парижі та в Токіо», - стверджує Степанов. Він зазначає, що вже має певний досвід і тому впевнений у своїх силах створити успішний і комфортний парк. Як зазначає архітектор, у цьому питанні найголовніше завжди підтримувати зв’язок із відвідувачами парку.

«Український Діснейленд потрібно будувати в самому місті або поблизу від нього – у нас транспортні розв'язки не такі хороші, як у розвинених країнах», - міркує він. Водночас Степанов стверджує, що вже знайшов кілька зручних для Діснейленду місць біля Києва.

Нагадуємо, Степанов розповів про те, як справи із мовним питанням йдуть на Заході .