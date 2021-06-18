У програмі Сергія Дойка «Особистість» архітектор і художник Олексій Степанов розповів, чи буде в Україні свій Діснейленд.
За словами Степанова, ідея побудувати в Україні Діснейленд не тільки цілком можлива, але й, ймовірно, скоро втілиться. Він зізнається, що вже особисто допомагає працювати над цією концепцією.
«Зрушення в цьому напрямку є. Потрібно створити особливу, ні на що не схожу країну, в яку діти потрапляють на один день. Діснейленд може привабити туристів, але будувати його потрібно для своїх», - міркує архітектор.
Водночас він попереджає, що потрібен дозвіл на будівництво Діснейленду, а для нього – відповідність багатьом критеріям. Тим не менш, сам Степанов не бачить у цьому великої проблеми. Він лише зазначає, що комплекс потрібно будувати передусім під використання і необхідно подбати про його зручність і безпеку.
Також експерт заявляє про власну готовність працювати над створенням українського Діснейленду. «Якщо мені доручать побудувати Діснейленд в нашій країні, то він буде кращим, ніж в Парижі та в Токіо», - стверджує Степанов. Він зазначає, що вже має певний досвід і тому впевнений у своїх силах створити успішний і комфортний парк. Як зазначає архітектор, у цьому питанні найголовніше завжди підтримувати зв’язок із відвідувачами парку.
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«Український Діснейленд потрібно будувати в самому місті або поблизу від нього – у нас транспортні розв'язки не такі хороші, як у розвинених країнах», - міркує він. Водночас Степанов стверджує, що вже знайшов кілька зручних для Діснейленду місць біля Києва.
Нагадуємо, Степанов розповів про те, як справи із мовним питанням йдуть на Заході.
Раніше Politeka повідомляла про український Діснейленд від Михайла Поплавського.