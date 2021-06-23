Який він, герой роману «Велика людина»? Про це Руслан Бізяєв, автор програми «Культ особистості», розмовляє з молодою письменницею з Дніпра Анастасією Марсіз. Презентація її книги пройшла в столичному музеї історії Києва.

«У нього велике добре серце. Він якимось дивним чином з’являється в ситуаціях, коли людям потрібна допомога. І він її надає, не замислюючись, не заради слави, чи щоб хтось сказав: «Ось, подивіться, це ж Ернесто! Це він зробив подвиг!». Він – геройвсередині, і він про це не думає. Він робить те, що підказує його серце, його чиста душа. Він здатний любити і співпереживати. І ця його любов, його духовні якості притягують людей, які починають брати участь в його житті і починають допомагати йому», - каже Марсіз.

Її герой, Ернесто Бруно, йде своїм шляхом. При цьому він проявляє працьовитість, наполегливість, і сильний фізично. Письменниця не розкриває, чим закінчується роман, але натякає: це не класичний хепі енд.

«Хоча комусь може здатися, що це нещасний хлопець, сирота, зустрічав хороших людей, і у нього все добре. Не все так просто! У романі є вбивство, безпосередньо пов'язане з близькою людиною героя. Ернесто, як фізично сильна людина, стоїть перед вибором: чи то помститися, і у нього буде така можливість, чи то піти християнським шляхом, довіривши помсту Господу. Цей внутрішній конфлікт і є те, з чим він буде боротися. Він буде боротися з собою. Це внутрішній конфлікт Ернесто Бруно», - зазначає авторка.

Який вибір він зробив – проце читачі роману дізнаються самі.

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