Соціальні мережі обрушують на людину все більше і більше інформації. Чи можна буде надалі відпочити від інформаційного вигорання? Цю проблему у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» розглядає мислитель і громадський діяч, філософ, футуролог і юрист Олексій Толкачов.

«Можливість відключитися від соціальних мереж завжди залишиться, якщо тільки не буде змови якоїсь всесвітньої корпорації. Поки що ми рухаємося до різноманітності, тому поряд з соцмережами є величезна кількість духовних навчань, літератури, медитативних практик. Є й гарні парки. У більшості наших міст, вийшовши погуляти, ми виявимо такий парк. Колись вони були доступні королям і знаті, а зараз – всім. Ось і спосіб відпочивати: виходити та стикатися з чимось реальним. Нас постійно завалюють новинами про щось таке, що відбувається далеко і нас не стосується, але ми через це хвилюємося. Від цього потрібно періодично відключатися і відчувати щось таке, що знаходиться поруч з нами», - каже футуролог.

Він закликає частіше згадувати про існування реальних людей, реальних квітів і реальних хмар.

«Це і є шлях відпочинку. Потрібно чергувати періоди інтелектуального навантаження та емоційного розвантаження. Як – це підкажуть психологи, а духовних навчань і практик вже зараз є безліч», - нагадує Олексій Толкачов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповів про український безпілотний літальний апарат ACE ONE.

Також Толкачов зазначив, що Росія не має наміру інвестувати в «народні республіки», як і приєднувати їх до себе.