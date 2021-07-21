Віталій Бутенко залишив посаду голови компанії D. Trading і сконцентрується на розвитку власних бізнес-проектів, основним з яких є книжковий online-магазин Yakaboo.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Кілька років я вже інвестую в проекти, пов'язані з виробництвом органічних добрив і медициною. Ряд цікавих ідей і проектів чекають своєї години, точніше, чекали мого часу. І це те, де я себе бачу. Будувати український бізнес з українською командою, українською душею, для українського ринку " » - повідомив Бутенко.

Він додав, що всупереч колосальній зайнятості в D. Trading він продовжував розвивати власні проекти, зокрема Книжковий online-магазин Yakaboo

"Один з перших і найуспішніших, моя гордість-Yakaboo. Найбільший в Україні Книжковий on-line магазин, а також видання української книги Yakaboo Publishing. Я створив його 17 років тому, коли повернувся з Америки. Сьогодні більшість українців обирає саме цю платформу для придбання книг", - додав Бутенко.

Нагадаємо, Віталій Бутенко прийшов на роботу в ДТЕК в 2007 році на посаді директора зі стратегії і M&A. позицію генерального директора компанії D. Trading Бутенко займав з 2019 року.