Завдяки прийнятому в 2020 році RAB-регулюванню Чернігівобленерго зможе значно покращити показники якості електропостачання та збільшити кількість модернізованих електромереж в 6 разів. Проте швидкого покращення якості електропостачання від впровадження RAB-регулювання очікувати не варто.

Про це заявив генеральний директор Чернігівобленерго Михайло Ільницький в рамках форуму Ukrainian Energy Forum 2021.

Михайло Ільницький повідомив, що стан електромереж Чернігівської області незадовільний. Зокрема показник відключення світла SAIDI у селах Чернігівщини – один з найвищих в Україні та складає понад 2 тис хв. Також компанія має високий рівень зносу обладнання.

«Що стосується зношеності мереж, можна побачити, що найбільша наша проблема це мережі і трансформаторне обладнання 0,4-10кВ, що повністю замортизовані. По бухгалтерському обліку, вони вартують 0 гривень. За 10 років частка цих мереж зросла більше, ніж 10%», - повідомив Ільницький.

На його думку, впровадження RAB-регулювання допоможе якісно оновити електромережі. Проте значних позитивних результатів необхідно буде чекати значно довше: «RAB-тариф - це те, що потрібно було зробити ще в 2013 році. Але сказати, що настало щастя після його впровадження і ми будемо жити в Євросоюзі і перерви в електропостачанні будуть десь приблизно такі ж як там, то це не так».

Ільницький підкреслив, що за 7 років об’єм оновлення активів електромереж в Чернігівській області зросте в 6 разів з 161 км до 980 км: «Цифра може не достатня, але, тим не менше, це дозволить суттєво покращити якість мереж».

Разом з тим, він підкреслив, що в RAB-регулюванні перед компанією ставиться низка задач. Це підвищення ефективності інвестицій, залучення додаткових інвестицій в розвиток електромереж, зменшення операційних витрат, зменшення втрат електроенергії в мережах, вдосконалення бізнес-процесів для покращення клієнтського сервісу.

Нагадаємо, Руслан Кайдаш, член НКРЕКП заявив, що RAB-регулювання буде сприяти приватизації державних обленерго.