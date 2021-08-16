Дізнайтеся про найважливіше свято, яке відзначають 17 серпня
17 серпня в народі відзначають день Авдотьї Малинівки. Це народна назва церковного свята на честь святої Євдокії. Інші прізвиська Авдотьї-Огуречниці, Сеногнойка.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята
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Свята Євдокія проживала в IV столітті. Одного разу перський цар Сапор взяв її в полон.
Перебуваючи в ув'язненні, римлянка проповідувала серед перських жінок християнство, розповідала їм про Бога і вселяла в їх душі віру і надію.
Коли про це стало відомо правителю, він велів довго мучити і катувати Євдокію. Однак свята мужньо витримала всі жорстокі тортури, але в підсумку все таки була обезголовлена.
Що не можна робити 17 серпня
- у цей день заборонено позичати гроші. Вважається, що це може негативно позначитися на вашому фінансовому становищі в майбутньому і в будинку не буде матеріального благополуччя;
- також не варто здійснювати великі угоди, щось продавати або купувати, так як є високий ризик попастися на злі виверти і обман;
- якщо не хочете, щоб удача відвернулася від вас, тоді нічого не продавайте в цей день;
- заборонено виконувати ремонтні роботи. Вважається, що все буде нанівець. До того ж є високий ризик отримати травму або поранитися під час того, як виконується подібна робота.
Народні прикмети на 17 серпня
Багато роси - урожай льону буде поганим.
Спекотний день - до хорошого сінокосу, дощовий - до невдалого.
Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.
Яка погода на Євдокію - таким і буде листопад.
Дощ 17 серпня — прикмета до того, що все неприбране сіно згниє.
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