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Дізнайтеся про найважливіше свято, яке відзначають 17 серпня

17 серпня в народі відзначають день Авдотьї Малинівки. Це народна назва церковного свята на честь святої Євдокії. Інші прізвиська Авдотьї-Огуречниці, Сеногнойка.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Свята Євдокія проживала в IV столітті. Одного разу перський цар Сапор взяв її в полон.

Перебуваючи в ув'язненні, римлянка проповідувала серед перських жінок християнство, розповідала їм про Бога і вселяла в їх душі віру і надію.

Коли про це стало відомо правителю, він велів довго мучити і катувати Євдокію. Однак свята мужньо витримала всі жорстокі тортури, але в підсумку все таки була обезголовлена.

Що не можна робити 17 серпня

у цей день заборонено позичати гроші. Вважається, що це може негативно позначитися на вашому фінансовому становищі в майбутньому і в будинку не буде матеріального благополуччя;

також не варто здійснювати великі угоди, щось продавати або купувати, так як є високий ризик попастися на злі виверти і обман;

якщо не хочете, щоб удача відвернулася від вас, тоді нічого не продавайте в цей день;

заборонено виконувати ремонтні роботи. Вважається, що все буде нанівець. До того ж є високий ризик отримати травму або поранитися під час того, як виконується подібна робота.

Народні прикмети на 17 серпня

Багато роси - урожай льону буде поганим.

Спекотний день - до хорошого сінокосу, дощовий - до невдалого.

Якщо в цьому році багато малини, то урожай хліба буде відмінний.

Яка погода на Євдокію - таким і буде листопад.

Дощ 17 серпня — прикмета до того, що все неприбране сіно згниє.

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