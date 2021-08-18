Підвищить зарплату можуть не всі українці, але у деяких категорій є така можливість
Цього року планується підвищення зарплат освітянам, однак вони мають можливість отримати надбавку до заробітної плати.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв'ю Главкому.
Так, збільшити свою зарплату вчитель може завдяки затвердженому порядку підвищення кваліфікації педагогічних, науково-методичних працівників і процедурі сертифікації.
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"На 2021 рік ще триває сертифікація, близько 1800 осіб подалося. Звичайно, їх подається не так багато, але з кожним роком кількість бажаючих зростає. Але ти сам собі можеш на 20% збільшити зарплату, це непогана сума", - підкреслив Сергій Шкарлет.
За словами глави МОН, сьогодні середня зарплата вчителів майже в 2,4 рази вище, ніж "мінімалка" і в 2021 заробітки зростуть ще на 9%.
"Ще цього року майже на 9% зросте зарплата вчителів. У нас на сьогодні тільки середня зарплата педагогів вже майже в 2,4 рази більше, ніж рівень мінімальної зарплати. Середня зарплата в освіті може зрівнятися з середньою зарплатою в економіці", - підкреслив чиновник.
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