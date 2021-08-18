Обов'язки зміняться не тільки у сімейних лікарів

Стало відомо про нововведення для сімейних лікарів і терапевтів

Нові функції і зобов'язання по відношенню до своїх пацієнтів з'являться у сімейних лікарів України.

Як говориться у розпорядженні керівника МОЗ Віктора Ляшка, тепер такі медики зобов'язані дзвонити пацієнтам і розповідати їм про вакцинацію.

Крім того, сімейні лікарі та терапевти повинні телефонувати та повідомляти пацієнтам про графік роботи та місця розташування пунктів вакцинації. А також зобов'язані нагадувати своїм пацієнтам про терміни повторної вакцинації.

Керівники обласних підрозділів з питань охорони здоров'я та регіональні координатори проведення вакцинації тепер будуть зобов'язані: оптимізувати пункти вакцинації для проведення максимальної кількості щеплень в день, переглянути і продовжити графіки роботи пунктів вакцинації у зручний для населення час; організувати безперебійну роботу реєстратур і не допускати закриття центрів вакцинації на вихідні.

Крім того, потрібно буде постійно інформувати про місця розміщення, графіки роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації по місцю жительства.

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