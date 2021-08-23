У зв'язку зі святкуванням 30-ї річниці Дня незалежності українці в серпні отримають додатковий вихідний і одну робочу суботу

Вихідними будуть відразу чотири дні поспіль-в тому числі і понеділок, 23 серпня, перед святом. Тому українці матимуть довгі вихідні 21-24 серпня (субота, неділя, понеділок і вівторок).

Зате субота, 28 серпня, буде робочим днем. Україна відпрацює за вихідний день 23 серпня.

Всього в серпні цього року в Україні буде 21 робочий день і 10 вихідних.

Наступного разу відпочити чотири дні поспіль вийде восени у зв'язку З Днем захисника України, який відзначають 14 жовтня. П'ятницю, 15 Жовтня, перенесуть на суботу, 23 жовтня, – канікули з 14-го по 17-е число.

Раніше на День Конституції-2021 українці також відпочивали 4 дні поспіль.

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