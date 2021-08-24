Ціни на молочні продукти в Україні різко зростуть

Інформація про подорожчання з'явилася в співтоваристві «Народний Ревізор» в телеграмі.

«А що там по молочку? У цій метушні з подорожчанням рослинних олій ми ледь не випустили з уваги відділ молочки, в якому теж стабільно ростуть ціни. Сьогодні наш погляд припав на сир 5%.

Нижче вказана вартість за упаковку 400 грамів",-розповіли в телеграм-каналі.

Ціни на сир в деяких магазинах досягають більш ніж 60 грн / кг.

До слова, український фермер назвав причину з якої ростуть ціни на фрукти і овочі, яких в країні навалом

Цього року фермери виростили величезний урожай, однак, не можуть на цьому заробити, все через цінову політику, яка зараз є на ринку.

Власники згодовують урожай тваринам, або ж зовсім викидають.

Фермер з Херсона розповів, що вирішив нагодувати овець огірками, так як на базарі не зміг їх продати навіть по гривні за кілограм.

Заробляють далеко не фермери, а зараз почали стрімко падати ціни і на кавуни.

Дрібні виробники почали самі ставити ціни на продукцію, намагаючись заробити самим, а не даючи зарплату посередникам.

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