Нове свято почнуть відзначати з 2022 року
Президент України Володимир Зеленський оголосив про це під час виступу на урочистостях з нагоди 30-річчя Незалежності України, а після підписав указ.
Так, 28 липня призначений Днем української державності. Дата обрана неспроста. У цей день щорічно відзначається День Хрещення Київської Русі-України - в пам'ять про святого рівноапостольного князя Володимира.
За словами Зеленського, українську державність пов'язали з датою заснування Києва - столиці Київської Русі-України, тому що саме тут "все почалося".
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"Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності - в День Хрещення Київської Русі-України", - оголосив президент, додавши, що 28 липня віднині буде ще одним офіційним вихідним днем.
Крім того, гарант повідомив, що Україна почне процес повернення на батьківщину видатних українців, які жили й працювали на благо нашої країни, але поховані на чужині. За словами президента, повернуться також історичні та культурні цінності.
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