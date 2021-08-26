В Україні різко зросла кількість нових випадків коронавірусної хвороби після тривалих вихідних з нагоди Дня Незалежності

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 26 серпня зафіксовано вже 2,278 млн випадків-19. Приріст за добу, 25 серпня, склав 1581 випадків, що вдвічі більше, ніж днем раніше.

Серед захворілих: дітей-104, медпрацівників - 38.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

Госпіталізовано за добу 464 людини, що менше, ніж напередодні. Летальних випадків 45. Одужали 1269 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 278 171 осіб, одужали - 2 203 429 осіб, летальних випадків - 53 566, проведено ПЛР-тестів - 11 880 472.

Зазначимо, за минулу добу, 25 серпня, в Україні 162 410 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані - 118 192 людини.

Усього станом на 26 серпня в Україні вакцинували 5 152 292 особи, обидві дози вакцини отримали 3 310 320 осіб.

За даними МОЗ, в Україні найчастіше проти коронавірусу вакцинують препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-Biontech.

Нагадаємо, у МОЗ кличуть батьків вакцинувати дітей: потрібно зробити до початку навчального року.

Як повідомляла Politeka, у МОЗ заговорили про нові обмеження: що буде дозволено вакцинованим.

Також Politeka писала, що глава МОЗ попередив українців про нову хвилю COVID-19, тривожні деталі: "якщо враховувати цю динаміку..."