В Україні різко зросла кількість нових випадків коронавірусної хвороби після тривалих вихідних з нагоди Дня Незалежності
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 26 серпня зафіксовано вже 2,278 млн випадків-19. Приріст за добу, 25 серпня, склав 1581 випадків, що вдвічі більше, ніж днем раніше.
Серед захворілих: дітей-104, медпрацівників - 38.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.
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Госпіталізовано за добу 464 людини, що менше, ніж напередодні. Летальних випадків 45. Одужали 1269 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 278 171 осіб, одужали - 2 203 429 осіб, летальних випадків - 53 566, проведено ПЛР-тестів - 11 880 472.
Зазначимо, за минулу добу, 25 серпня, в Україні 162 410 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 44 218 людей, повністю імунізовані - 118 192 людини.
Усього станом на 26 серпня в Україні вакцинували 5 152 292 особи, обидві дози вакцини отримали 3 310 320 осіб.
За даними МОЗ, в Україні найчастіше проти коронавірусу вакцинують препаратом Comirnaty виробництва Pfizer-Biontech.
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Також Politeka писала, що глава МОЗ попередив українців про нову хвилю COVID-19, тривожні деталі: "якщо враховувати цю динаміку..."