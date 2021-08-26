У ВООЗ визнали, що восени світ накриє нова хвиля пандемії коронавірусу і до неї слід готуватися.

Повідомлення опублікували в офіційному Twitter ВООЗ.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреесус зазначив, що зараз у світі смертність і захворюваність від коронавірусу прийшли в стабільний стан. При цьому, глава організації підкреслив, що зазначені показники залишаються на досить високому рівні.

"Наступні три місяці стануть критичним періодом для підготовки і реагування на новий спалах хвороби», - заявив Гебреесус.

Зараз "Дельта" - штам став домінантним. Його зафіксували в 163 державах. За даними американського Центру контролю і профілактики захворювань, поширення «Дельта»-штаму призвело до зниження ефективності вакцин Moderna і Pfizer до 66% проти колишніх 91%.

Незважаючи на наявні результати ефективності вакцин, дослідники закликають проходити вакцинацію, користуватися масками, дотримуватися діючих правил безпеки.

Раніше в ВООЗ заявили, що китайські вчені почали власні дослідження, присвячені походженню коронавірусу. В організації чекають новин про хід досліджень від китайських з КНР. У ВООЗ підкреслили, що в силі залишаються всі гіпотези, що стосуються походження коронавірусу, включаючи лабораторний витік.

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