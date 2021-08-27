У Національному банк України повідомили, що за перше півріччя 2021 року в Україні зросла кількість безготівкових операцій
За період першого півріччя 2021 року в Україні майже 90% від загальної кількості операцій з картами склали безготівкові транзакції. І цей показник на третину більший, ніж станом на кінець минулого року. Про це повідомляється на сайті НБУ.
Так, за сумою частина операцій без готівки становить 60,6% від усіх операцій з банківськими картками. А в 2020 році за той же період ці показники склали 86,1% і 55,1% відповідно.
За даними НБУ, в період січня-червня 2021 року проти аналогічного періоду минулого року кількість безготівкових операцій з картами зросла на 36%, а їх сума – на 42%".
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Згідно з аналізом розподілу карткових транзакцій за видами, в першій половині поточного року, як і раніше, більшість операцій з картами припадало: за кількістю – на розрахунки в торгових мережах – 51%; за сумою – на перекази з карти на карту – 43%. Також в НБУ зазначили, що збільшилися також середні суми чеків за цими операціями. Крім того, за даними регулятора, в 2021 році в Україні розширилася інфраструктура для оплат картами.
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