Актриса померла від тривалої хвороби, інших подробиць немає
Заслужена артистка України, видатна актриса Донецького державного академічного музично-драматичного театру імені М. М. Бровуна Галина Скринник пішла з життя. Вона віддала сцені муздрами майже півстоліття.
Про це сьогодні повідомили в прес-службі муздрами, пишуть місцеві ЗМІ.
Уточнюється, що актриса померла від тривалої хвороби, інші подробиці не розголошуються.
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У театрі про неї згадують з теплотою і захопленням. Кажуть, що актриса була неймовірно красивою жінкою, наділеною унікальним акторським талантом. Яскрава, різнопланова, органічна і самобутня в кожному своєму образі, прекрасна в будь-якому віці. Вона просто не могла існувати поза сценою. Жила творчістю, при цьому була люблячою дружиною, турботливою мамою і бабусею.
"Вона встигла зробити так багато, виховавши не одне покоління молодих артистів. Глядачі пам'ятатимуть завжди ролі Галини Скринник, наповнені глибоким психологізмом, тонким гумором і душевною теплотою. Ми всі захоплювалися її працездатністю, чуйністю, щирістю, мудрістю, умінням бачити в людях тільки хороше. Це - непоправна втрата для всього колективу", - йдеться в повідомленні її колег.
Актриса грала в таких знакових спектаклях як "Енеїда", "Ханума", "Дерева вмирають стоячи", "Роксолана", "Виходили бабки заміж " і багатьох інших.
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