Дізнайтеся, яке 29 серпня свято, прикмети і головні заборони дня
29 серпня святкуємо Третій Спас, або Горіховий спас. А православні християни відзначають перенесення з Едеси в Константинополь Нерукотворного образу Ісуса Христа.
Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.
Історія свята
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Біда трапилася в родині Шерон Стоун, актриса попросила допомоги: "Нам потрібно диво..."
Товстолес з "Жіночого кварталу" познущалася над сплячою Песик: "Таня і Володька"
Полякова після гучного конфлікту з Кароль висловилася про її вокальні дані: "Тіна..."
Ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "Ще дві години тому..."
Саме 29 серпня 944 року, в Константинополь з Едеси був перенесений Нерукотворний Образ Спасителя. З цим образом пов'язано чимало релігійних вірувань та історій. День став святковим після того, як Костянтин VII викупив образ на лляному полотні з відбитком лику Христа. Реліквія після розграбування міста була загублена.
Також 29 серпня святкуємо Третій Спас, або Горіховий спас. Перед святом господині приводять в будинку порядок, збирають горіхи, печуть хліб. У церквах святять продукти, традиційні для попередніх трьох Спасів - мед, хліб, яблука і горіхи.
У цей день прийнято вмиватися джерельною водою - вважається, що на Горіховий Спас вона володіє особливою цілющою силою. Також в цей день за традицією потрібно обійти колодязь. Згідно з повір'ям, так можна замкнути проблеми і залишити всі біди в минулому.
Плели оберіг, який рятував від поганого впливу. Так, вінок з ліщини рятує від бід, з гілок – привертає благополуччя, а банний віник вимітає хвороби.
Що не можна робити
Після освячення в храмі горіхів, хліба, лена, полотна, зерна потрібно було пригощати дарами всіх нужденних. Відмовити в милостині вважається великим гріхом.
Не можна сваритися, так як весь негатив може повернутися до кривдника.
Вирушати в ліс без оберега - згідно з повір'ями, в цей час там можна зустріти нечисть.
Християнська церква вважає, що сьогодні категорично заборонено розпивати алкоголь і влаштовувати галасливі гуляння.
Прикмети 29 серпня:
- Якщо журавлі потягнулися на південь, значить, зима буде ранньою.
- Спека, що почалася в цей день, свідчить про те, що в другій половині вересня буде холодно і дощитиме.
- Дощ з грозою в цей день - до теплої осені.
- Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.
Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.
Як повідомляла Politeka, Потужна молитва про дітей: як захистити найдорожчих від пристріту і нещастя.
Також Politeka писала, як каратимуть священиків за церковні правопорушення: затверджено документ.