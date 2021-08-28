Дізнайтеся, яке 29 серпня свято, прикмети і головні заборони дня

29 серпня святкуємо Третій Спас, або Горіховий спас. А православні християни відзначають перенесення з Едеси в Константинополь Нерукотворного образу Ісуса Христа.

Politeka.net розповість про історію свята, найважливіші прикмети і чого не можна робити в цей день.

Історія свята

Саме 29 серпня 944 року, в Константинополь з Едеси був перенесений Нерукотворний Образ Спасителя. З цим образом пов'язано чимало релігійних вірувань та історій. День став святковим після того, як Костянтин VII викупив образ на лляному полотні з відбитком лику Христа. Реліквія після розграбування міста була загублена.

Також 29 серпня святкуємо Третій Спас, або Горіховий спас. Перед святом господині приводять в будинку порядок, збирають горіхи, печуть хліб. У церквах святять продукти, традиційні для попередніх трьох Спасів - мед, хліб, яблука і горіхи.

У цей день прийнято вмиватися джерельною водою - вважається, що на Горіховий Спас вона володіє особливою цілющою силою. Також в цей день за традицією потрібно обійти колодязь. Згідно з повір'ям, так можна замкнути проблеми і залишити всі біди в минулому.

Плели оберіг, який рятував від поганого впливу. Так, вінок з ліщини рятує від бід, з гілок – привертає благополуччя, а банний віник вимітає хвороби.

Що не можна робити

Після освячення в храмі горіхів, хліба, лена, полотна, зерна потрібно було пригощати дарами всіх нужденних. Відмовити в милостині вважається великим гріхом.

Не можна сваритися, так як весь негатив може повернутися до кривдника.



Вирушати в ліс без оберега - згідно з повір'ями, в цей час там можна зустріти нечисть.

Християнська церква вважає, що сьогодні категорично заборонено розпивати алкоголь і влаштовувати галасливі гуляння.

Прикмети 29 серпня:

Якщо журавлі потягнулися на південь, значить, зима буде ранньою.

Спека, що почалася в цей день, свідчить про те, що в другій половині вересня буде холодно і дощитиме.



Дощ з грозою в цей день - до теплої осені.

Якщо поруч з місяцем утворилося коло, то на наступний день піде дощ.

Нагадаємо, "Херувимська пісня" у виконанні хору Десятинного монастиря УПЦ посіла перше місце в конкурсі.

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