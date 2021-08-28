Учні в Україні підуть до шкіл, як зазвичай, проте з деякими важливими доповненнями
Так як зараз вся країна знаходиться в" зеленій зоні", тому навчальний рік почнеться стандартно, з відвідуванням школи всіма учнями. При цьому всі учасники освітнього процесу повинні дотримуватися певних правил, в рамках захисту від ковіда.
Зокрема, в постанові Кабміну "про встановлення карантину" від 9 грудня 2020 року, наголошується, що в будівлях потрібно буде обов'язково знаходиться в захисних масках і дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра. Також має бути організовано місце для централізованого збору використаних масок і т.д. у документі йдеться ще, що заборонено проводити масові заходи без засобів індивідуального захисту.
Дещо детальніше про правила в інтерв'ю "Факт" розповів начальник Головного управління середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти Юрій Кононенко.
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За його словами, вчитися без масок можуть тільки учні 1-4 класів. Решта дітей, з 5 по 11 клас, повинні надягати їх тільки на перервах.
Що стосується відвідування шкіл батьками, то ніхто не забороняє, але при цьому Кононенко зазначив, що подібне - небажано. Дорослі повинні бути в масках, пройти перевірку температури, а також узгодити свій візит з директором.
З приводу святкових лінійок на 1 вересня, то кожна школа самостійно вирішує, чи проводити таку.
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