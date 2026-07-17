Подорожчання проїзду в Миколаївській області посадовці називають кроком, який має забезпечити безперебійну роботу автобусних маршрутів.

Подорожчання проїзду в Миколаївській області офіційно набуло чинності у Вознесенську, де з 1 липня запровадили нову вартість користування міськими автобусами, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення затвердив виконавчий комітет міської ради.

Згідно з оновленими розцінками, одна поїздка для більшості пасажирів коштує 20 гривень. Для громадян, які мають право на пільги, збережено спеціальний тариф — 10 гривень.

Інформацію про це надає офіційний портал Вознесенської територіальної громади.

У міській владі пояснили необхідність перегляду економічними чинниками. За останній період суттєво збільшилися витрати на пальне, ремонт техніки, придбання запчастин, сервісне обслуговування транспорту та оплату праці працівників галузі.

Водночас подорожчання проїзду в Миколаївській області посадовці називають кроком, який має забезпечити безперебійну роботу автобусних маршрутів. За їхніми словами, додаткові надходження дадуть змогу підтримувати транспорт у належному технічному стані, виконувати необхідні ремонти та не допускати скорочення рейсів.

Оновлені тарифи діють із 1 липня 2026 року. Якщо собівартість перевезень продовжить зростати, питання вартості послуг можуть повторно винести на розгляд виконавчого комітету.

Мешканцям радять перед поїздкою уточнювати актуальну оплату на потрібному напрямку, щоб уникнути непорозумінь під час посадки. Також фахівці зазначають, що стабільне фінансування перевізників є одним із ключових чинників для збереження регулярного транспортного сполучення в громаді.

Крім того, в Миколаївській області подорожчання торкнулося також продуктів харчування.

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