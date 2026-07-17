Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає різні суми залежно від типу житла.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зачепило Жмеринську громаду, де виконавчий комітет затвердив нову вартість послуги з вивезення побутових відходів, передає видання Politeka.

Оновлені розцінки вже набули чинності після ухвалення відповідного рішення.

У міській раді пояснили, що перегляд провели після аналізу фінансових показників підприємства «БРАВІС», яке забезпечує збір і транспортування сміття. Попередні розрахунки більше не відповідали реальним витратам на виконання робіт.

Інформацію про це надає Жмеринська міська територіальна громада.

Основними чинниками стали зростання ціни пального на 38,2%, збільшення земельного податку на 17,7%, підвищення орендної плати за державні ділянки на 21,5% та подорожчання оренди спеціалізованої техніки на 50%. Також вплинули екологічний збір і збільшення мінімальної заробітної плати.

Крім цього, підприємство врахувало оновлений графік вивезення побутових відходів, що позначилося на виробничих витратах і загальній економіці надання послуги.

Водночас Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає різні суми залежно від типу житла. Для мешканців приватного сектору щомісячна плата становитиме 56,94 гривні з особи, а жителі багатоквартирних будинків сплачуватимуть 55,82 гривні.

У громаді наголошують, що коригування необхідне для підтримки стабільної роботи підприємства, своєчасного вивезення відходів і безперебійного надання сервісу. Надалі питання вартості можуть переглянути повторно, якщо економічні умови та рівень виробничих витрат продовжать змінюватися.

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