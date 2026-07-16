Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі орієнтована насамперед на літніх людей, одиноких громадян і родини, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі залишається доступною в межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку реалізує благодійна організація «Карітас», повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на відновлення пошкоджених осель у громадах, що зазнали наслідків бойових дій.

Програма передбачає частковий ремонт помешкань, аби люди могли безпечно повернутися до нормального життя без проведення повної реконструкції. Перевагу надають будівлям, які можна швидко привести до належного стану.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

У межах проєкту проводять заміну вікон і дверей, відновлюють покрівлі, перекриття, а за необхідності ремонтують системи електро- та водопостачання. Усі заходи спрямовані на забезпечення придатності житла для проживання.

Подати заявку можуть власники нерухомості, яка була пошкоджена після 24 лютого 2022 року. Для участі необхідно мати документи, що підтверджують право власності, а також відповідати іншим вимогам програми.

Водночас Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі орієнтована насамперед на літніх людей, одиноких громадян і родини, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують покращення умов проживання.

Підтримку надають у двох форматах. Один передбачає фінансовий грант для самостійного проведення ремонту, інший — виконання необхідних робіт підрядниками, які співпрацюють із благодійною організацією.

Організатори наголошують, що головною метою ініціативи є допомога людям у відновленні безпечного житла. Обсяги реалізації проєкту залежатимуть від фінансування та потреб громад.

Фахівці радять стежити за оновленнями програми, оскільки умови участі та перелік населених пунктів можуть змінюватися.

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