Журналістка Катерина Котенкова розповів, що в Україні запускають програму, яка звучить майже як мрія, тепер ВПО зможуть отримати для життя будинок у селі, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Ідея така: громади будуть викуповувати приватні порожні будинки, будуть їх ремонтувати і передавати переселенцям для довгострокового проживання. Тобто не гуртожиток, не модульне містечко, не ліжко у кімнаті на кілька родин, а окремий будинок у селі. Для людей, які втратили житло через війну, це може бути шансом почати життя заново», – підкреслює Катерина Котенкова.

Однак, зауважує журналістка, це не означає, що завтра всі переселенці отримають будинок у селі, це пілотна програма з дуже жорстким відбором громад і людей. За її словами, йдеться не лише про відремонтовані будинки, також будуть враховуватись працевлаштування, зарплата, можливість нормально жити в громаді.

А причина, розповідає журналістка, не лише у тому, що ВПО потрібне житло, а й у тому, що в Україні села порожніють, а поряд можуть бути школи, садочки, ферми, робота, людей бракує. Також, додає вона, причина в тому, що державі дешевше купити старий будинок у селі і відремонтувати його, ніж будувати житло з нуля, це буде дорого і довго.

«І громада викуповує житло у комунальну власність, після ремонту його передають переселенцям. Тобто власником будинку буде не переселенець, а громада, це дуже важливо. Йдеться саме про довгострокове безоплатне користування. Простими словами: жити можна, платити оренду не треба, але будинок залишається у комунальній власності громади. Хто зможе отримати такий будинок? Це програма для ВПО, але не для всіх. За оприлюдненими умовами, участь зможуть брати переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній Україні території, не отримували компенсацію за знищене житло і не отримували житловий ваучер», – пояснює Катерина Котенкова.

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