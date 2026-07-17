Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську отримала ще одну можливість для пасажирів, передає видання Politeka.

У місті запустили 30-денний проїзний на транспортній картці «Галка». Поки сервіс працює у тестовому режимі.

Новий формат розрахований насамперед на людей, які регулярно користуються комунальним транспортом. Після одноразової оплати власник картки може без обмежень здійснювати поїздки протягом наступних 30 днів.

У міській раді пояснили, що рішення ухвалили після численних звернень мешканців, які шукали спосіб зменшити витрати після оновлення тарифів. Саме тому нова система оплати проїзду в Івано-Франківську поповнилася довгостроковим проїзним.

За розрахунками, якщо одна поїздка коштує 15 гривень, придбання такого пакета виправдовує себе вже після 50 використань транспорту. Надалі пасажир може користуватися автобусами та тролейбусами без додаткових витрат до завершення строку дії.

У міськраді також очікують, що нововведення сприятиме збільшенню кількості безготівкових оплат, скороченню часу посадки, зменшенню обігу готівки та покращенню аналізу пасажиропотоку для подальшого вдосконалення маршрутної мережі.

Тестовий період дозволить перевірити роботу сервісу на практиці, зібрати відгуки користувачів і за потреби внести необхідні зміни перед повноцінним запуском.

Крім того, в Івано-Франківській області повідомляли про подорожчання проїзду.

Відповідне рішення ухвалили 1 липня. Документ передбачає встановлення максимальної ціни на рівні 25 гривень для маршрутів загального користування, що працюють у звичайному режимі.

Після перегляду тарифу пасажири сплачують на 10 гривень більше, ніж раніше. Оновлені розцінки почнуть діяти вже найближчими днями.

Джерело: pravda

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